Sıla ve Hazer neden evleniyor? Bomba iddia

Tanışmalarının birinci yılında 13 Ocak 2020’de nikah masasına oturarak bir ömür boyu sürecek evliliğe ‘evet’ demeye hazırlanan ikili hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Sıla ve Hazer’in evlilik konusunda ellerini bu kadar çabuk tutmasının altında magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bebek yatıyor.

Yaşadıkları sürpriz aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla ve Hazer Amani cephesinden şok bir iddia ortaya atıldı. 2020 yılının ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları iddia edilen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamileliğin yattığı konuşuluyor. 2. Sayfa adlı programda ortaya atılan iddiaya göre; şarkıcı Sıla 1,5 aylık hamile ve bu yüzden de ikili Sıla’nın karnı daha da belirginleşmeden nikah masasına oturacaklar.