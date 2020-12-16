Sihirli Annem'in Tuğçe'sini gören tanıyamadı! Damla Ersubaşı bambaşka biri oldu

Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan ve Zuhal Topal gibi isimlerin rol aldığı Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı fazla kilolarından kurtulmasının ardından büyük değişim yaşadı. Evliliğinde yaşadığı sorunlar ve şiddet iddiaları ile gündemden düşmeyen Damla Ersubaşı, bir moda çekimi için objektiflere poz verdi.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yeni imajı ile poz veren Damla Ersubaşı'nın değişimi ağızları açık bıraktı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Ersubaşı, oyunculuğa döneceğinin müjdesini 'Çok sayıda senaryo okuyorum' sözleri ile verdi. Sihirli Annem dizisiyle şöhrete kavuşan Damla Ersubaşı, 2021 yılında ekranlarda boy gösterecek.