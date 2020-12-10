Sihirli Annem bomba gibi geliyor! Setten ilk kareler paylaşıldı

İlk olarak 2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 2012 yılında ekranlara veda eden Sihirli Annem dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Toplamda 240 bölümden oluşan Sihirli Annem Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen ile 2021 yılında yeniden sevenleriyle buluşacak. Çekimleri başlayan dizinin setinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.



Sihirli Annem dizisi ile ilgili Acun Ilıcalı: "Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu, ben de yenisini çekeyim dedim" demiş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız, Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal’ın yer aldığı dizide Emre Altuğ 17 yıl sonra Sadık karakterini canlandıracak.

Sihirli Annem dizisi 10’ar bölüm halinde 2 sezon yayınlanacak.