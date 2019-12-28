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  3. Stone'u kimseler tanımadı

Stone'u kimseler tanımadı

Stone'u kimseler tanımadı

Son olarak geçen ay GQ Almanya’nın Men of the Year ödül töreninde Yılın Kadını ödülünü alan ve sinema tarihine geçen Temel İçgüdü filmindeki sahneyi yeniden canlandıran Hollywood’un efsane isimlerinden Sharon Stone önceki gün güzellik salonunda görüntülendi.

Bir dönemin en güzel kadınları arasında gösterilen 61 yaşındaki yıldız Beverly Hills’te bir manikür- pedikür ve masaj salonuna gitti. Bir süre bu haliyle dolaşan Stone’u kimseler tanıyamazken Stone da görüntülenmekten hiç çekinmedi. 


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