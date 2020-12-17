Sharon Stone o sözleri paylaşmıştı, Mevlana'nın torunu Esin Çelebi Bayru'dan teşekkür gecikmedi

Amerikalı yıldız Sharon Stone’un paylaşımına Mevlana’nın torunundan destek. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından babasının ölüm yıl dönümünü anan Sharon Stone Mevlana’nın 'Tutulsun istiyorsan aç ellerini' sözlerini paylaştı. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Stone’un bu sözlerine kayıtsız kalmadı.



“NE MUTLU SHARON STONE’A”

Esin Çelebi Bayru Mevlana’nın sözlerini paylaşan Sharon Stone için: 'Hz. Mevlana günümüzde bütün dünyada anılan bir manevi büyüğümüz. Ne mutlu Sharon Stone’a ki, Hz. Mevlana'nın sözlerini okuyup oradan kendine bir pay çıkarmış. İnşallah Hz. Mevlana'nın sözleri bütün dünyayı aydınlatsın. Bugün bir salgın neticesi insanlar ruhen çok sıkıntılılar. Ama Hz. Mevlana diyor ki, 'Karanlıklara bakma, aydınlıklar var.' İşte biz, o aydınlığa doğru, onu düşünerek hareket etmeliyiz. Bugünümüzü de, bu zor zamanımızı da değerlendirip daha çok çalışıp bir sonraki zamanda bir an önce salgından da kurtulup inşallah feraha çıkabiliriz. Sharon Stone, Hz. Mevlana'nın sözlerini paylaştığı için de herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda onların hayatlarına bu sözler ışık tutuyor. Yalnız bir şeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Söz kirliliği var. Gerçekten Hz. Mevlana'nın sözü mü, değil mi, onu araştırıp paylaşsınlar.' cümlelerine yer verdi.