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  3. Sharon Stone gözyaşlarına boğuldu! Büyükannesi koronavirüse yenik düştü

Sharon Stone gözyaşlarına boğuldu! Büyükannesi koronavirüse yenik düştü

Sharon Stone gözyaşlarına boğuldu! Büyükannesi koronavirüse yenik düştü

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, koronavirüs salgını nedeniyle manevi büyükannesi Eileen Mitzman'ı kaybetti. Stone, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sharon Stone, manevi büyükannesi olan Mitzman'ın hasta olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü üç gün önceki paylaşımında takipçileriyle paylaşmıştı.

Stone o paylaşımda Mitzman için ”O bu gece New York’taki hastanede ölecek. Koronavirüse yakalandı, ama kan zehirlenmesi olduğu ve başka hastalıkları da bulunduğu için ölecek ve hiçbirimiz onunla birlikte olamıyoruz” diye konuşup "Pencereden dışarı çıkmanızı ve çığlık atmanızı istiyorum ve direnmenizi istiyorum. Çığlık atmanızı ve ağlamanızı istiyorum. Eileen’in başına gelen şeye karşı çığlık atmanızı istiyorum, çünkü onun yalnız ölmesini istemiyorum” demişti.

Ünlü oyuncu bir sonraki paylaşımında da Mitzman'ın hayatını yitirdiğini duyurdu.


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