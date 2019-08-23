Sezon biterken Bodrum

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Yazın son demlerine geldiğimiz şu günlerde bayram tatili, yazlık yerlerin son kez tadını çıkarmak için iyi bir fırsat oldu. Bayram haftası Bodrum, Çeşme başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Antalya ve Kıbrıs gibi yazlık yörelerimiz rekor sayıda tatilci ağırladı. Zor bir dönemden geçen Türkiye turizmini bu denli canlanmış görmek çok sevindiriciydi. Ben de diğer fırsatı olanlar gibi bayram tatilini bir sonraki hafta sonuyla birleştirdim ve Bodrum’un yolunu tuttum. Sezon bitiyor dahi olsa ucundan yakaladım ve Bodrum’da neler oluyor hemen özet bir rehber çıkardım.

2019 SEZONU

Ben Bodrum tatilimi bu sezonun yıldız projesi D’Plaj Evleri’nde geçirdim. Sezon başından beri doğru reklam stratejisi mi diyeyim yoksa tamamen insan memnuniyetinin ürünümü burasıyla ilgili hep övgü dolu sözler duydum ve kendim deneyimlemek istedim. Eski Flipper Oteli’nin bir bölümü şahane bir siteye hatta site demek haksızlık olur, komplekse dönüştürülmüş. Dev teraslı evler, kuaförü, mağazası, spor salonu, çocuk oyun alanı, Mai Restoran, Barbelo Beach Club ve dahası... Evler satışta fakat satın alacak kişiler önceden deneyimleyebilsinler diye bu sezon kısa dönem kiralamaya açıktı evler. Bizde bu fırsattan yararlandık. Onun dışında Yalıkavak aynı popülaritesini koruyor. Hatta bu sene kapasitesinin üstünde tatilci ağırlamış Yalıkavak Marina. Yalıkavak sahil hattında ciddi trafik sorununa neden olmuş.

Eskiden şöyle bir etrafa bakanıyım gezineyim diye Bodrum içine inen yazlıkçılar, bu sene Yalıkavak Marina’yı mesken tutmuş. Bir de üzerine turistler eklenmiş marinanın vay haline…

Öyle böyle bir kalabalık değil anlayacağınız. Arap turist çoğunlukta arz talep olarak da senelerdir hiç konsept değiştirmemiş bazı restoranlar menülerine nargile eklemiş. Her yer duman içinde hiç hoşuma gitmedi bu durum. Yine turistler tarafından marinanın en popüleri Nusret. Nusret’te oturabilmek için 1 saatten fazla ayakta sıra beklemek zorundasınız (Ki hiç söylenmeden bekliyorlardı).Yerli tatilciler ve sosyetenin marina favorisi ise Agency’de canlı müziğin keyfini çıkarmak.

POPÜLER MEKÂNLAR

Happy Hour denilen akşamüstü eğlencesi için en çok tercih edilen mekanlar Maçakızı, sezonun yeni gözdesi Kai Beach ve Bella Sombra. Geceleri müzik zevkine göre Bodrum eğlence severlerin uğrak noktaları Hazine, People, Sess ve Angie. Yemek yerken müziğin tadını çıkaranlar Miam, Fenix ve Zuma’yı tercih ediyor. keyfine ve damak tadına düşkün olanlara tavsiyelerim ise Mimoza, Fiko Ocakbaşı ve Garo’s. En yeni ve gözde otel ise Edition Bodrum.

Plajı, restoranı, spası her detayıya Avrupa standartlarının çok ötesinde fakat fiyatları soracak olursanız o da normalin çok çok ötesinde bu nedenle otelin misafir kitlesi çoğunluk euro harcayan turistler.