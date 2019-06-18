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  3. Şeyma Subaşı'ya takipçilerinden sert tepki: Yaptıkların yetmedi mi?

Şeyma Subaşı'ya takipçilerinden sert tepki: Yaptıkların yetmedi mi?

Şeyma Subaşı'ya takipçilerinden sert tepki: Yaptıkların yetmedi mi"

Şeyma Subaşı'nın tatili tüm hızıyla devam ediyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz yıl da katıldığı Circoloco festivaline katılmak için Ibıza'ya gitti. Ünlü fenomenin takipçileri Subaşı'yı reklam yaptığı için sert şekilde eleştirdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı hiçbir festivali kaçırmıyor. Şeyma Subaşı Ibiza'da katılacağı Circoloco festivalinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri ünlü fenomeni reklam yaptığı için eleştirdi. Bir takipçisi Subaşı'ya 'Sevgilin için yaptığın reklamlar yetmedi mi?' yorumunda bulundu. 

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