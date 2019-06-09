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09 Haziran 2019 Pazar 10:24 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:47

Şeyma Subaşı'ya şok! Neden içeri alınmadığı belli oldu

Şeyma Subaşı'ya şok! Neden içeri alınmadığı belli oldu

Acun Ilıcalı’ın eski eşi Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Çeşme’de büyük bir şok yaşadı.

Sosyetenin uğrak yeri olan bir beachte düzenlenen gündüz partisine katılmak için yola çıkan Subaşı, mekana alınmadı. Kapıdaki görevlilere 20 dakika boyunca dil döken Şeyma Subaşı daha sonra “Kadınsal mevzu olduğunu söyleseydiniz, ben de bu kadar beklemezdim” diyerek mekandan ayrıldı. Şeyma Subaşı'yı mekana almayan kişinin, Şeyma'nın eski sevgilisi Burak Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut olduğu öğrenildi. Beachin sahibi olan Burak Beşer, yıllar önce Şeyma Subaşı ile birliktelik yaşamıştı. (Güneş)

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