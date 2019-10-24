Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'

Acun Ilıcalı ile Kasım 2018'de yollarını ayıran ve kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle paylaştığı cesur pozları nedeniyle zaman zaman bazı takipçileri tarafından topa tutuluyor. Son olarak arkadaşının YouTube'daki programına katılan Subaşı, konuyla ilgili olarak gelen yorumları kesinlikle okumadığını, yorum okumak için harcayacağı zamanı spora ayırdığını söyledi.

"BİR ŞEY PAYLAŞIRKEN MATEMATİĞİNİ YAPMIYORUM"

Paylaştığı fotoğrafların ardından yakın çevresi ve ailesinden de tepki geldiğini belirten Şeyma Subaşı, şunları söyledi: "Instagram'da 'aa güzelmiş paylaş gitsin' diyerek paylaşıyorum ve bunun matematiğini yapan bir insan değilim. Yapmayalım, bu yüzden bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet oldum. Hala bunu törpülemiş değilim bu benim suçum.

"AİLEM 'KIZIM NE GEREK VARDI' DEDİ"

Guido ile paylaştığım fotoğraflara kendi arkadaşlarımda şoke oldu. Arkadaşlarımın bazılarından şöyle tepkiler aldım; 'Biz bu kadar samimi olduğunuzu bilmiyorduk', 'Çok iyi oldu, başka konuşanlara kapak oldu' 'Buna ihtiyaç vardı, çok iyi oldu yürü gitsin' Fotoğrafı paylaşırken uçaktaydım ve içimden geldi çünkü çok güzel bir zaman geçirmiştik. Hem çok zor hem de çok eğlenceli bir yaz geçirdim. Ailemden ise 'Kızım o birkaç fotoğrafa ne gerek vardı?' tepkisi geldi. Ben de onlara içimden bunu da paylaşmak geldi dedim. Onlar da 'Evet ama kızım biz Türkiye'de yaşıyoruz, örf ve adetlere göre ve Melisa var oda büyüyecek onu da düşün' dediler. Bana kalsa dudaktan öperken bile fotoğraf paylaşabilirim."