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01 Haziran 2019 Cumartesi 09:44 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:44

Şeyma Subaşı'nın üzüntüsü!

Şeyma Subaşı'nın üzüntüsü!

Şeyma Subaşı her paylaşımı ile olay olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra boğaz manzaralı evden taşınmak zorunda kalan Şeyma Subaşı yeni evine sığamadı.

Boşandıktan sonra Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile yaşadıkları boğaz manzaralı villayı satışa çıkarmış, 56 milyon liraya aldığı villayı 50 milyona satmıştı. Şeyma Subaşı bu kararın ardından yeni bir eve taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü fenomen dün Instagram hesabından masasının yeni evine sığmayacağı için üzüldüğünü gösteren bir paylaşım yaptı.

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