Şeyma Subaşı'nın üzüntüsü!

Boşandıktan sonra Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile yaşadıkları boğaz manzaralı villayı satışa çıkarmış, 56 milyon liraya aldığı villayı 50 milyona satmıştı. Şeyma Subaşı bu kararın ardından yeni bir eve taşınmak zorunda kalmıştı. Ünlü fenomen dün Instagram hesabından masasının yeni evine sığmayacağı için üzüldüğünü gösteren bir paylaşım yaptı.



