Şeyma Subaşı'nın sevgilisini yorum yağmuruna tuttular!

Guido Senia'nın fotoğraflarının altına Türk takipçiler tarafından yüzlerce yorum yapılıyor. Guido Senia'nın son paylaşımında ise dikkat çeken yorumlar vardı.







İŞTE GELEN O YORUMLAR!

Eniştenin yüzünden nur akıyor ben bu adamı çok sevdim

Sen bizim magazin sayfalarını takip etsene.Şeyma'yı tanıman için. Senden başka kimse sevmez

16 yaşında bir çocuktu ve yarışmaya katılmak gibi bir hata yaptı Şeyma! Kızın başına gelmeyen kalmadı! Söylenenlere aldırma, güç para değil bu defa AŞK kazanacak!

Aaa 2 saat olmuş resim paylaşılalı ama Şeyma halen beğeni ve yorum yapmamış.

Şeyma "baby" diye gelmeden yerimizi alalım.

Küsmüşler siz hala Şeyma diyorsunuz.

Enişte yetiş Şeyma'yı çeşmede partiye almamışlar.