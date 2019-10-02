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  3. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia etek giydi, sosyal medya yıkıldı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia etek giydi, sosyal medya yıkıldı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia etek giydi, sosyal medya yıkıldı

Şeyma Subaşı'nın DJ sevgilisi Guido Senia, sosyal medya hesabından etekli bir fotoğraf paylaştı. Senia'nın pozu sosyal medyada olay yarattı.

Geçen günlerde Şeyma Subaşı ile ayrıldığı, kısa süre sonra da barıştığı iddia edilen Guido Senia, şu sıralar yakınlarıyla Ibiza'da yer alıyor. Dün akşam da bir partiye katılan Senia, İskoç erkeklerinin giydiği ve “Kilt” olarak bilinen etekle görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Guido Senia'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa özellikle Türk takipçilerinin yazdığı yorumlar dikkat çekti. İşte o yorumlardan bazıları...

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