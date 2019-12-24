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  3. Şeyma Subaşı'nın olay açıklamalarına Zeynep Yılmaz'dan flaş gönderme!

Şeyma Subaşı'nın olay açıklamalarına Zeynep Yılmaz'dan flaş gönderme!

Şeyma Subaşı'nın olay açıklamalarına Zeynep Yılmaz'dan flaş gönderme!

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında konuştu ve yuvasını yıkmadığını söyledi. Bu sözler üzerine Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi.

Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu ‘Magazin Noteri' programına katıldı. Subaşı, hakkında merak edilenlere samimi cevaplar verdi.

Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı oldu. Ali Eyüboğlu’nun “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı.’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi.

“Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar” diyen Şeyma şöyle devam etti: “Geçin bunları. Çok sağlam bir yuvaydı ya, kim kimin yuvasını yıkabiliyor! Hangi kadın ya da hangi erkek birilerinin yuvasını yıkabilir.” Eyüboğlu daha sonra ise “Senin yuvanı biri yıkabildi mi?” diye sordu.

Şubası ise “Hayır, sıfır! Kimse yıkamaz. Yuva sağlamsa başka birileri yüzünden o yuva yıkılmaz zaten. Yıkılıyorsa başka bir şey vardır devam eden, evliliklerini sarsan” cevabını verdi.

İMALI PAYLAŞIM

Zeynep Yılmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkında açıklamalar yapan Şeyma Subaşı’na imalı bir mesaj verdi. Yılmaz yaptığı şu alıntıyla tepkisini ortaya koydu:

BÜYÜYLE SUÇLADI

Öte yandan Subaşı, ‘Büyü yaptırdınız mı?’ sorusuna da Zeynep Yılmaz’ı kastederek “Ben yaptırmadım ama birilerinin yaptırdığını gördüm. Büyü yazıları gördüm.” dedi.


Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
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