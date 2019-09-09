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  3. Şeyma Subaşı'nın okulun ilk günü paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!

Şeyma Subaşı'nın okulun ilk günü paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!

Şeyma Subaşı'nın okulun ilk günü paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!

Şu sıralar DJ sevgilisi Guido Senia ile Ibiza'da tatil olan Şeyma Subaşı'nın dün paylaştığı fotoğrafa tepki yapdı. Okulların açılmasına rağmen Subaşı'nın tatilde olmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları, 'Okullar açıldı ama Şeyma nerede' gibi yorumlarda bulundu.

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile Ibiza’da tatilde. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Subaşı’nın dün paylaştığı bir fotoğrafa ise tepki yağdı. Paylaşımın altına ‘Büyük, küçük her şey için minnettarım’ diyen Subaşı, okulun ilk günü Melisa’nın yanında olmamasını “Yarın okulun birinci günü!!! Anne nerede? Ibiza! Ibiza’da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful” diye eleştiren kullanıcıya “Ya bi git” diye cevap verdi.

Pek çok kullanıcıdan benzer yorumlar alan Subaşı’nın kızı Melisa, aslında ilkokul birinci sınıfa geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Şeyma Subaşı da o gün kızıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak “Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar” notuyla paylaşmıştı.

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