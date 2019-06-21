Şeyma Subaşı'nın kitabının ilk iki sayfası ortaya çıktı!

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile evlilik yapan ve daha sonra boşanan Instagram fenomeni Şeyma Subaşı'nın kitabı çıktı.

Kendi özel hayatını anlattığı kitabına 'Sadece Şeyma' adını veren Subaşı, kitabı üzerinde 1.5 ay çalışmıştı.

Sadece Şeyma kitabının kitapçılarda yerini almasıyla, sevenlerinden kitaba dair yorumlar da sosyal medya üzerinden gelmeye başladı.

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabının ilk iki sayfası da bir takipçisi tarafından paylaşıldı.

İşte merakla beklenen kitabından ilk sayfaları

