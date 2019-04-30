Şeyma Subaşı'nın kitabını yazan editörün çilesi!

14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz kasım ayında boşanan Şeyma Subaşı, yurtdışı gezileri, ilginç açıklamaları derken son olarak kitap yazmaya başladığını duyurmuştu. Bir yayıneviyle anlaşan Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' adlı kitabının konusu merak edilmiş sosyal medya kullanıcıları 'Ne yazabilir, yazı yazmak ayrı bir yetenek gerektirir o Şeyma'da var mı?' şeklinde eleştirilerde bulunmuştu.

'Gezmekten fırsatı yok'

Şeyma Subaşı dün yaptığı paylaşımla yakayı ele verdi. Bir koltukta elinde ses kayıt cihazıyla oturan Şeyma'nın yanı başında başka bir kadının oturduğu, önünde de defter, not kağıtları ve kalem olduğu görüldü. 'Kitabı yazmıyor, yazdırıyor' diyen takipçileri, 'Sen anlatıyorsun onlar da yazıyor mu? Gezmekten yazma fırsatın zor, sesli mesaj mı atıyorsun?', 'Para verip kitap yazdırıyor', 'Acaba kime yazdırıyor sanat eserini' şeklinde yorumlar yazdı. Subaşı'nın yayınevinden bir yetkiliyle birlikte paylaştığı video da herkesi güldürdü.

Şeyma Subaşı'nın yayınladığı videoda 'Arkadaşlar kitabımız başlıyor' şeklindeki cümlesi, sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri 'Ne bu film mi' dedi.

'Acaba o kadın kim?'

'Kitabımız başlıyor' diyerek konuşmaya başlayan Subaşı'nın 'Bir buçuk ay kaldı' derken parmaklarıyla iki yapması da takipçilerini güldürdü. Paylaşıma 'Bir buçukla ikiyi ayırt edemeden kitap yazmaya karar vermek', 'Hangi kanalda başlıyor kitabın söyle de açmayalım', 'Kitabımız başlıyor. Bence biri şuna önce ne yaptığını anlatsın'' şeklinde eleştiriler yapıldı. Büyük bir kısım takipçi de, genç kadının yanında not aldığı görülen editörle ilgili yorum yaptı. Kitabı kaleme alacak olan kişi için 'Acaba kim bu editör? Şeyma hayatıyla ilgili ne anlatabilir ki bir kitabı dolduracak. Editörün işi çok zor. Keşke kitabın adını 'Editörün çilesi' koysaydılar' denildi.