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  3. Şeyma Subaşı'nın en son paylaştığı fotoğraf çok şaşırttı

Şeyma Subaşı'nın en son paylaştığı fotoğraf çok şaşırttı

Şeyma Subaşı'nın en son paylaştığı fotoğraf çok şaşırttı

Instagram'da paylaştığı son fotoğrafla şaşırtan Şeyma Subaşı, akıllara daha önce kitap çıkarmaya hazırlandığını hatırlattı. Subaşı fotoğrafının üstüne şu yorumu ekledi: "I'm busy... My book loading"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son zamanlarda kitaplarla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Subaşı'nın Instagram storysinde paylaştığı en son fotoğraf;

"I'm busy... My book loading" notunu düşen Subaşı, meşgül olduğunu ve kitabının hazılığına başladığını ifade ediyor.

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