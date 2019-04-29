Şeyma Subaşı'nın en son paylaştığı fotoğraf çok şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son zamanlarda kitaplarla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Subaşı'nın Instagram storysinde paylaştığı en son fotoğraf;

"I'm busy... My book loading" notunu düşen Subaşı, meşgül olduğunu ve kitabının hazılığına başladığını ifade ediyor.