Şeyma Subaşı'nın en son paylaştığı fotoğraf çok şaşırttı
Instagram'da paylaştığı son fotoğrafla şaşırtan Şeyma Subaşı, akıllara daha önce kitap çıkarmaya hazırlandığını hatırlattı. Subaşı fotoğrafının üstüne şu yorumu ekledi: "I'm busy... My book loading"
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son zamanlarda kitaplarla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Subaşı'nın Instagram storysinde paylaştığı en son fotoğraf;
"I'm busy... My book loading" notunu düşen Subaşı, meşgül olduğunu ve kitabının hazılığına başladığını ifade ediyor.