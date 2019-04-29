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  3. Şeyma Subaşı'nın çalışmaları tam gaz devam ediyor!

Şeyma Subaşı'nın çalışmaları tam gaz devam ediyor!

Şeyma Subaşı'nın çalışmaları tam gaz devam ediyor!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kendi kariyer planını çizen Şeyma Subaşı kitap çıkarmaya karar vermişti. Şeyma Subaşı'nın bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kitap hazırlıklarının devam ettiği görüldü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Şeyma Subaşı'nın yazacağı kitap için çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Şeyma Subaşı'nın kitabının ismi ise henüz belli olmadı. Bir yayınevi sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurmuştu.

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