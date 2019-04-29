Şeyma Subaşı'nın çalışmaları tam gaz devam ediyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Şeyma Subaşı'nın yazacağı kitap için çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Şeyma Subaşı'nın kitabının ismi ise henüz belli olmadı. Bir yayınevi sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurmuştu.