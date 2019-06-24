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  3. Şeyma Subaşı'dan tepki çeken sözler: Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi...

Şeyma Subaşı'dan tepki çeken sözler: Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi...

Şeyma Subaşı'dan tepki çeken sözler: Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi...

Ünlü Instagram fenomeni Şeyma Subaşı yeni çıkarttığı kitabında sevgilisi DJ Guido’dan bahsetti. Subaşı, “Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi, karşısındaki kadının bir paket cipsle neden bu kadar mutlu olduğunu anlayamıyor” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kendi hayatını anlattığı kitabin ilk iki sayfasının internette yayılmasıyla çok konuşulmuştu. Subaşı’nın kitabında yeni sevgilisi DJ Guido ile alakalı bir bölüm de ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido’dan şu sözlerle bahsetti: Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve baş başalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz. Şimdi sevdiğim kişiyle elimizde cips, sadece konuşarak saatler geçiriyoruz. Buna şükrediyorum. Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi, karşısındaki kadının bir paket cipsle neden bu kadar mutlu olduğunu anlayamıyor.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Şeyma Subaşı’nın takipçileri bu sözlere, “Ne acısı çektin ki?” şeklinde tepki gösterdi.

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