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  3. Şeyma Subaşı'dan mutluluk pozları!

Şeyma Subaşı'dan mutluluk pozları!

Şeyma Subaşı'dan mutluluk pozları!

Son günlerde çıkaracağı kitap ile gündeme gelen Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia ile İtalya'da keyifli dakikalar geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine İstanbul'u gezdiren Şeyma Subaşı bu kez sevgilisi ile İtalya'da geziyor. Şeyma Subaşı dün akşam sevgilisinin canlı performansını izledi, bugün ise ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda ne kadar mutlu olduklarını gösterdi.

Şeyma Subaşı'nın uzun süredir merak edilen kitabının ismi de belli oldu. 1,5 ay sonra çıkacak kitabın isminin 'Sadece Şeyma' olduğu öğrenildi. 

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