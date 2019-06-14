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14 Haziran 2019 Cuma 07:32 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 07:32

Şeyma Subaşı'dan 'keşkeli' paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan 'keşkeli' paylaşım!

Şeyma Subaşı dün Instagram hesabından bir baba ve çocuğun balon çıkarma oyununda yaşadıkları keyifli anları paylaştı. Şeyma Subaşı'nın yayınlandığı 'Keşkeli' mesaj ise takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Şeyma Subaşı sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü fenomen Şeyma Subaşı dün sosyal medya hesabından bir baba ve çocuğunun eğlenceli videosunu paylaştı. Şeyma Subaşı'ya bir takipçisi "Bu fotoya bakıp 'Melisa da orada olsaydı keşke' düşüncenizi hissetmek... yaşayan anlıyor, hissediyor' mesajını attı. Subaşı özelden gelen bu mesajı takipçileri ile paylaştı.

'ASLINDA HERKES BENİ ANLIYOR'

Başka bir takipçisi ise Subaşı'ya 'Aynı şeyi hissettim Şeyma... Ama bak sana bir şey diyeceğim anneliğin yüzde 75'i vicdan azabıdır derler, bana bunu söylediklerinden beri düşünüyorum senin yanında olmadığı her an neden yanında değilim hissi... ama birey yetiştiriyoruz, bir anne mutlu olmalı ki çocuğu da mutlu olsun. Özgür bireyler kendi ayakları üzerinde duran kendine güvenli bireyler' mesajını attı. Şeyma Subaşı bu mesajı 'Aslında herkes beni anlıyor' notu ile yayınlandı.

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