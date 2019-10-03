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Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk müjdesi

Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk müjdesi

Boşandığı eşi Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan ve şimdilerde Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ikinci çocuğu istediğini söyledi.

Kasım 2018'de boşandığı eşi Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son yorum ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. Boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayamaya başlayan Subaşı, yeniden çocuk istediğini dile getirdi. Sosyetik güzel bu isteğini, fotoğrafın altına yazdığı bir yorumda belirtti.

"BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUM"

Şeyma Subaşı, arkadaşından kendisine gelen bir yorum üzerine, "Sanırım ben bir tane daha istiyorum" dedi. Subaşı'nın bu yorumu sosyal medyayı salladı.

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Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk müjdesi
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