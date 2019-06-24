Şeyma Subaşı'dan herkesi şaşırtan itiraf!

İşte olay olan kitaptan dikkat çekici bölümler; "Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız. Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız."

Kimseye büyük bir aşkla, hayranlıkla bağlanmadım. Dışarıdan bakıldığında salak gibi görünüyorum, belki güzel belki de komik. Ama umurumda değil. Hayatımda kimsenin canını bilerek incitmek istemedim."

İşte biri girdi hayatıma. Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve baş başbaşalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz." (Guido Senia'dan bahsediyor)



