Şeyma Subaşı yine tepki çekti: 20 TL verip 5 saat oturuyorlar

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle sık sık gündeme geliyor. Guido Senia ile çıktığı tatillerin parasını sevgilisinin ödediğini açıklayan ve "kuruş harcamıyorum" diyen Subaşı'dan, tepki çeken bir açıklama daha geldi.

'20 TL VERİP 5 SAAT OTURUYORLAR'

Bebek'teki mekanıyla ilgili de konuşan Subaşı'nın, "Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.