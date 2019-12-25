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  3. Şeyma Subaşı yine tepki çekti: 20 TL verip 5 saat oturuyorlar

Şeyma Subaşı yine tepki çekti: 20 TL verip 5 saat oturuyorlar

Şeyma Subaşı yine tepki çekti: 20 TL verip 5 saat oturuyorlar

Yaptığı açıklamalarla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, katıldığı YouTube programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle sık sık gündeme geliyor. Guido Senia ile çıktığı tatillerin parasını sevgilisinin ödediğini açıklayan ve "kuruş harcamıyorum" diyen Subaşı'dan, tepki çeken bir açıklama daha geldi.

'20 TL VERİP 5 SAAT OTURUYORLAR'

Bebek'teki mekanıyla ilgili de konuşan Subaşı'nın, "Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.


'20 TL verip 5 saat oturuyorlar'
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