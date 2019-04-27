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Şeyma Subaşı 'Yeterli değil' göndermesi

Şeyma Subaşı 'Yeterli değil' göndermesi

Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile Amerika’ya tatile giden Subaşı daha sonra da İbiza’ya gitmişti. Özellikle yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim son gönderisi ile yine dikkatleri çekti. İşte Şeyma Subaşı’nın yeterli görmediği o paylaşımı...

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.

Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Bu sene Coachella müzik festivaline katılmayan Subaşı, kızı Melisa ile hasret giderdikten sonra soluğu İspanya'nın tatil merkezlerinden olan Ibiza'da almıştı.

SUBAŞI DÜN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Döner dönmez form tutmak için spora başlayan Subaşı, Instagram'dan bu fotoğrafını yayınladı. Subaşı bu karesine, "Yeterli değil" notunu düştü.

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