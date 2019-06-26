Şeyma Subaşı, yeni kitabında kızı Melisa'dan özür diledi

Ünlü Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, kendi hayatını anlattığı kitabında kızı Melisa’dan özür dilediği bölüm ile dikkat çekti. Şeyma Subaşı'nın ‘Sadece Şeyma’ kitabında, “Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey” sözleri ile kızı Melisa'dan özür diledi.