Şeyma Subaşı ve Guido Senia'ya koronavirüs şoku! Karantinaya alındılar

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada çifte tepki yağınca bakanlık harekete geçmişti. Son olarak Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korona Virüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın testleri negatif çıktı. İkili, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve geri gönderildi.

'BİR AKŞAM MİSAFİR EDİLDİK'

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”