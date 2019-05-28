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28 Mayıs 2019 Salı 23:30 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 23:37

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile fotoğrafını paylaştı!

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile fotoğrafını paylaştı!

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile Ibiza'da tatil yapıyor. Subaşı, sevgilisiyle çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından 'Baby baby' notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibıza'da tatil yapıyor.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile sarmaş dolaş çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, "Bebek, bebek" notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

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