Şeyma Subaşı satıyorum dedi ortalık karıştı! Şaşırtan yorumlar

Şeyma Subaşı'nın kıyafetlerini satma kararı takipçilerini kızdırdı. Subaşı dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Artık giymediğim kıyafetlerime veda etme zamanı. Bana bu tavsiyeyi veren tüm arkadaşlarıma teşekkürler' notunu düştü. Bazı takipçileri kıyafetlerini satma yerine neden bağışlamadığını sordu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN PAYLAŞIMINA GELEN YORUMLAR

* Bir kıyafet, kaç asgari ücret? Kıyafet bağışlama konteynerları var

* Keşke bir kuruma bağışlasaydınız..

* Yaa bağışladaydın diyen arkadaşlar; anlamadınız mı mevzuyu... zamanında bol parayla yaptığı fuzuli harcamalarını şimdiki dar zamanında nakite çevirmek amaç

* Param bittinin farklı söyleme şekilleri falan

* Bence henüz dağıtma kıyafetlerini, hayatın insana neler getirip neler götüreceği belli olmaz. Dursun bir yerde, depoda.

*Bunun için tavsiyeye gerek yok ki belediyenin kıyafet kumbaralari var at içine giysin bir gariban. E paralar suyunu çekti şekerim diyorsan o başka.

* Senin ikinci el, üstelik beğenmediğin kiyafeti ben niye giyim? Gider sosyete pazarından kiyafetimi alırım daha iyi

* Gelirini bağışlamalısın satmak yakışmaz Şeyma parasız kaldı kocasının aldıklarını satıyor dedirtme kendine...





