08 Haziran 2020 Pazartesi 17:08 | Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı paylaştı takipçileri sofra bezine takıldı! O detaya yorum yağdı
Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır babası Acun Ilıcalı ile Dominik'te bulunan Melisa Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde annesi Şeyma Subaşı'na kavuştu. Kızıyla bir araya gelen Subaşı mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Şeyma Subaşı önceki gün kızı Melisa'yla bahçede çekildiği kareleri 'Her anın tadını çıkarmak' notuyla Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni gelirken, Subaşı'nın takipçileri fotoğraflardaki ilginç bir detaya odaklandı.
'BİZİM SOFRA BEZİNDEN ALMIŞLAR'
Şeyma Subaşı'nın sofra bezi üstünde verdiği pozlar takipçilerinin dikkatini çekti. Subaşı'nı yorum yağmuruna tutan kullanıcılar, pozlardan çok sofra bezini konuştu...