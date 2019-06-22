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Şeyma Subaşı: Kitabı ben yazmadım

Şeyma Subaşı: Kitabı ben yazmadım

Şeyma Subaşı'dan kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. "Sadece Şeyma kitabını ben yazmadım" diyen Subaşı takipçilerini şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı 'Sadece Şeyma' kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyasından konuştuğu açıklamasında şu sözler yer aldı: 

Arkadaşlar kitabı ben yazmadım çok başaralı editörlerimiz yazdı.Ben hayatımı onlara anlattım. Sonra editörlerimizin isimlerini söylerim. Çok sevgiler yolluyorum onlara. Sanırım yanlış anlaşılıyor ben edebiyatçıyım da demedim. Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi profilime bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim.

 

 

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