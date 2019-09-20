Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia için şimdi de bunu yapacak!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle olay yaratmayı başarıyor. Sık sık Guido Senia ile tatile çıkan ve o anları sosyal medyadan paylaşan Subaşı, son olarak İtalyan sevgilisi için İtalyanca öğrenmeye karar verdi. Sosyetik güzel, Instagram'dan öğretmen aradığına dair duyuruda bulundu.

Şeyma Subaşı, duyuruyu ise şu sözlerle yaptı: "Evet arkadaşlar kendime İtalyanca öğretmeni arıyorum. Kendine güvenenler mail atsın."