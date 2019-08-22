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  3. Şeyma Subaşı ikinci kitabı çıkaracak mı?

Şeyma Subaşı ikinci kitabı çıkaracak mı?

Şeyma Subaşı ikinci kitabı çıkaracak mı"

Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Subaşı, ikinci bir kitabın gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Kasım 2018'de Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son dönemde hayatını ele aldığı 'Sadece Şeyma' adlı kitabıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Yazarlığa soyunduğu için eleştirilere maruz kalan Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile Bebek’te görüntülendi. Muhabirler ilk kitabı 40 bin adet satan ve imza günleri de düzenleyen Şeyma Subaşı'na, "İkinci kitap gelecek mi?" diye sordu.

'İLK VE SONDU'

Bu soru üzerine Şeyma Subaşı, "Bir daha kitap çıkarmayacağım. İlk ve sondu" dedi. Daha sonra denizkızı kostümüyle yorulan Melisa'yı kucağına alarak oradan uzaklaştı.

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