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  3. Şeyma Subaşı için bomba sözler... 'Bir paket cips nelere kadir'

Şeyma Subaşı için bomba sözler... 'Bir paket cips nelere kadir'

Şeyma Subaşı için bomba sözler... 'Bir paket cips nelere kadir'

Akşam Gazetesi Yazarı Barış Kocaoğlu, bugünkü köşesinde "Bir paket cips nelere kadir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Akşam Gazetesi Yazarı Barış Kocaoğlu, bugünkü Life ekinde yer alan yazısında, Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabında yer alan ”Kimseye büyük bir aşkla, hayranlıkla bağlanmadım” ifadelerini yorumladı.

İşte Kocaoğlu'nun o yazısı:

Ah Şeyma Subaşı Ah...

Yine talihsiz açıklama ve notlar geçiyor elimize kitabından.

Demişsin ki; ”Kimseye büyük bir aşkla, hayranlıkla bağlanmadım”.

Peki öyleyse Acun (Ilıcalı) neden her şeyi göze alıp, seninle hem nikâh yaptı hem de bir çocuk?

O zaman bu büyük bir aşk değil miydi senin tarafından.

Haydi değildi, o ilişkiyi neden bir çocukla taçlandırdın.

Onun üzerine neden nikah yaptın...

Peki o şaşaalı hayatı da mı sen istemedin?

Her dakika tüm dünyayı gezerken yayımladığın hayatı yaşarken sen mutlu değil miydin?

O bir paket cips ile sevdiğin adamla mutluluk oyunundan ne zaman sıkılacaksın çok merak ediyorum.

O adam ve çevresiyle tanışman bir mucize değil unutma.

Bundan önceki yaşantın sayesinde buradasın.

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