Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı! Bir ilk...

Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka çok konuşulan Şeyma Subaşı bugün sosyal medya hesaplarından bir çekiliş düzenleyeceğini açıkladı. Şeyma Subaşı çekiliş sonucunda kazanan takipçisine telefon hediye edeceğini belirtti. Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımının ardından takipçileri 'Sen bu işleri yapacak biri miydin, paraya mı ihtiyacın var' yorumları yaptı.



