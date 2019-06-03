03 Haziran 2019 Pazartesi 13:20 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:20
Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı! Bir ilk...
Şeyma Subaşı bugün bir ilki gerçekleştirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarına gelen reklam tekliflerini kabul etmeyen Şeyma Subaşı bugün yayınladığı reklam ile takipçilerini şaşırttı.
Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka çok konuşulan Şeyma Subaşı bugün sosyal medya hesaplarından bir çekiliş düzenleyeceğini açıkladı. Şeyma Subaşı çekiliş sonucunda kazanan takipçisine telefon hediye edeceğini belirtti. Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımının ardından takipçileri 'Sen bu işleri yapacak biri miydin, paraya mı ihtiyacın var' yorumları yaptı.