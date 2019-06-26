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  3. Şeyma Subaşı hakkında flaş iddia! Şeyma Subaşı ile sevgilisi...

Şeyma Subaşı hakkında flaş iddia! Şeyma Subaşı ile sevgilisi...

Şeyma Subaşı hakkında flaş iddia! Şeyma Subaşı ile sevgilisi...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile arasının açık olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı her hareketi ile sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Son günlerde kitabı ile gündemde olan ünlü fenomenin sevgilisinin fotoğraflarını beğenmemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 

Şeyma Subaşı'nın 12 Haziran'a kadar sevgilisinin paylaştığı fotoğrafların çoğunu beğendiği o tarihten sonra ise erkek arkadaşının paylaşımlarını beğenmediği ortaya çıktı. Bu durum 'Ayrıldılar mı?' yorumlarını da beraberinde getirdi.


ŞEYMA SUBAŞI KİTABI İLE HALA GÜNDEMDE!

Subaşı'nın yankıları hala süren "Sadece Şeyma" kitabından bilgiler de gelmeye devam ediyor. Subaşı'nın kitabının bir bölümünde, kızı Melisa'dan özür dilemesi gündeme geldi.

Subaşı, "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey" sözleriyle özrünü dile getirmiş.

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