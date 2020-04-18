Şeyda Coşkun tedbiri elden bırakmadı: Kendimi güvende hissediyorum!

Tedbiri elden bırakmayan 44 yaşındaki yaşam koçu Şeyda Coşkun, gazetecilerin röportaj talebini geri çevirmedi. Milliyet'in haberine göre Coşkun, koronavirüs salgını sürecinde yaptıklarını anlattı: Karantina günlerinde sıkılmadım. Evde çok iş olduğunu anladım. Ofisime gidip geliyorum sadece. Mühim olan bu dönemde ayakta kalabilmek.

"HEPİMİZ AYNI DÜNYANIN İNSANLARIYIZ"

Çapa Tıp Fakültesi sağlık çalışanları için hazırladığı besin depolu yiyecek ve içecekler hakkında yaşam koçu, "Bu süreçte 'ne yapabilirim?' diye düşünmüştüm, yapabileceğimizin en iyisini bu olduğunu düşündük. Çok abartılı bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu dönemde insanlar doktor görünce bile korkuyorlar, ben hep güven duymuşturum doktorlara, hiç endişem olmadan gittim hastaneye. Hepimiz aynı dünyanın insanlarız, hepimiz aynı koşullara savaşıp mücadele ediyoruz. Özellikle bu dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok önemli tedbirler aldığını gördüm. Burada oturduğum için görüyorum, burada 5 polis memuru duruyordu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olunca insan kendini güvende hissediyor. Ben sokağa çöp atmaya çıktığımda 'biz atalım' diye yardımcı oldular. Beni evde tutmak çok zor, her gün açık havada 20-30 km yürüdüğüm için beni evde tutabilmek bir sevgi ve saygı ürünü. Yoksa ben annemi bile dinlemem, çıkarım yani. Bu dönemde yapılan her çalışmalara saygı duyup evde kaldım. Yetkililer ne dediyse yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu

"ORADA KENDİMİ MANEVİ OLARAK ÇOK İYİ HİSSETTİM"

Sağlık çalışanları için çalışmaların devam edeceğini dile getiren Şeyda Coşkun, "Danışanlarım var, sağ olsunlar onlar da 'biz de yapmak istiyoruz' dediler. Ben de bir planlama yaptım, her salı bir devlet hastanesine gideceğiz. Buradaki amaç ne verdiğimiz değil, dokunmuş olmamız. Oradaki maneviyat çok önemli, ben manevi olarak kendimi çok iyi hissettim. Kim yapsa böyle hissederdi diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra herkese bir veseli olur, herkesin destek olacak bir şeyi vardır. Evlerinde oturan teyzeler bile poğaça yapıp polislere yollayabilir. Hepimiz bu işin bir yerinden tutmamız gerekiyor, ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.