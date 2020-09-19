Şevval Sam Yasak Elma'dan binlerce lira kazanıyor ama... Arabası görenleri şaşırttı!

Yasak Elma dizisi yeni sezonuyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. Başarılı oyunculuğu ile dizinin Ender'i Şevval Sam da yeniden magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri oldu. Şevval Sam'ın diziden bölüm başı aldığı binlerce lira alırken güzel oyuncunun arabası herkesi şaşırttı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülendi. Arabalara merakı olduğunu söyleyen Sam, "Öncelikle annemin merakı vardır ama benim de merakım var. Arabamız bayandan ve az kullanılmıştır" diyerek güldürdü.

Araba tamirinden anladığını söyleyen Leman Sam, "Teker patlaması ve motor sorunu ne varsa yaparım. Araba tamirinden anlarız" açıklamasında bulundu.