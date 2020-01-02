Sevim koş! Aylin, Kerem'e 'Lavuk' dedi

Oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir YouTube programında “Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum” dedi. Bürsin’in bu sözleriyle alay eden Rock şarkıcısı Aylin Aslım sosyal medya hesabından, “Sevim Koş o kapı kapanmadan son lavukluklar“ mesajını yazdı. Paylaşımı büyük tepki çeken Aslım ağız değiştirdi ve “Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı ama yine de” dedi.

‘BU YOBAZLIĞIN ZİRVESİ’

Aslım’ın sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları “Yaptığınız yobazlığın zirvesi. Fikir özgürlüğü diye ağlamayın sonra”, “Eşitlik deyip insanların görüşlerine saldıran başkasına saygı duymaz” yorumlarını yaptı.