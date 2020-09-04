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  3. Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mekanında müdürlük yapan Ece Erken'e büyük şok!
04 Eylül 2020 Cuma 09:32 | Son Güncelleme:

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mekanında müdürlük yapan Ece Erken'e büyük şok!

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mekanında müdürlük yapan Ece Erken'e büyük şok!

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olan Bodrum Yalıkavak'taki 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekanda müdürlük yapan ünlü sunucu Ece Erken büyük bir şok yaşadı. Mekan, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için bir günlüğüne kapatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Sabah'ın haberine göre; Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı'ı çıktı.

BİR GÜNLÜĞÜNE MÜHÜRLENDİ

Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Bir günlüğüne mühürlenen işletmenin kapısına ekipler tarafından mühür vuruldu. 2 Eylül gecesi çıkması planlanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

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