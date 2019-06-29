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'Sevenlerimi bilgilendirmek benim görevim'

'Sevenlerimi bilgilendirmek benim görevim'

Açtığı Youtube kanalıyla sevenleri için kısa videolar çeken Çağla Şıkel, internette yayın yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Güzelliğe ve bakıma düşkün biri olduğunun altını çizen Şıkel, "Youtube kanalında güzellik ve bakım üzerine paylaşımlara devam ediyorum. İnsanları bilgilendirmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta insanlara hizmet ediyorum ve bu benim görevim. Bazen bana 'Kalıcı ruj bulur musun?' diyorlar. Çıkıp buluyorum. Onların isteği üzerine çarşı gezdiğim çok oldu." diye konuştu. 

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