'Sevenlerimi bilgilendirmek benim görevim'

Güzelliğe ve bakıma düşkün biri olduğunun altını çizen Şıkel, "Youtube kanalında güzellik ve bakım üzerine paylaşımlara devam ediyorum. İnsanları bilgilendirmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta insanlara hizmet ediyorum ve bu benim görevim. Bazen bana 'Kalıcı ruj bulur musun?' diyorlar. Çıkıp buluyorum. Onların isteği üzerine çarşı gezdiğim çok oldu." diye konuştu.