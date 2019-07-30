Sevcan Orhan yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize

Ünlü türkücü Sevcan Orhan tatil yaparken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde bulunan kitle nedeniyle ameliyata alınan ve çok riskli bir ameliyattan çıkan türkücü Sevcan Orhan, hayranlarını korkuttu. İyileştikten hemen sonra tatile çıkan Orhan dün magazin muhabirlerine yakalandı.

Ünlü türkücü , "Yoğun bakımdayken, bir ara ‘Tamam buraya kadarmış' diye düşündüm. Şu an çok iyiyim, ikinci şansımı kullanıyorum. Yaşamam mucize” dedi.