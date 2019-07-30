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  3. Sevcan Orhan yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize

Sevcan Orhan yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize

Sevcan Orhan yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize

Türkücü Sevcan Orhan, akciğerindeki kitle nedeniyle mayıs ayında tedavi altına alınmıştı. Orhan, yaşadığı süreçler ile ilgili “Yoğun bakımdayken, bir ara ‘Tamam buraya kadarmış’ diye düşündüm, yaşamam bir mucize." dedi.

Ünlü türkücü Sevcan Orhan tatil yaparken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde bulunan kitle nedeniyle ameliyata alınan ve çok riskli bir ameliyattan çıkan türkücü Sevcan Orhan, hayranlarını korkuttu. İyileştikten hemen sonra tatile çıkan Orhan dün magazin muhabirlerine yakalandı.

Ünlü türkücü , "Yoğun bakımdayken, bir ara ‘Tamam buraya kadarmış' diye düşündüm. Şu an çok iyiyim, ikinci şansımı kullanıyorum. Yaşamam mucize” dedi.

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