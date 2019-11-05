Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7426
  • 6,3837
  • 276.654
  • 100572
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sette bomba paniği! Angelina Jolie ve Richard Madden apar topar uzaklaştırıldı

Sette bomba paniği! Angelina Jolie ve Richard Madden apar topar uzaklaştırıldı

Sette bomba paniği! Angelina Jolie ve Richard Madden apar topar uzaklaştırıldı

'The Eternals' filminin İspanya'daki Fuerteventura Adası'nda gerçekleşen çekimler sırasında bomba paniği yaşandı. Başrol oyuncuları Angelina Jolie ve Richard Madden'in apar topar setten uzaklaştırıldığı belirtildi.

Gelecek yıl 6 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan Marvel Sinematik Evreni(MCU) filmi 'The Eternals'ın çekimleri İspanya'da devam ediyor. Independent'ın haberine göre, filmin bir sahnesi için Kanarya Adaları'na bağlı Fuerteventura Adası'nda bulunan film ekibi sette henüz patlamamış bir bomba bulunmasıyla panik yaşadı ve çekimlere ara vermek zorunda kaldı. 

Sette başrol oyuncuları Angelina Jolie ile Richard Madden'in de bulunduğu ve ihbar üzerine güvenli bölgelere sevk edildikleri belirtildi. 

'YÜZYILLARDIR EL DEĞMEMİŞ'

Sette çalışan bir kişi The Sun'a yaptığı açıklamada "Gerçekten çok korkutucuydu. Yüzyıllardan beri el değmemiş bir bomba. Ama ona yaklaştığımızda ne olacağını bilemeyiz" diye konuştu. Bombanın bölgeye nasıl geldiği bilinmiyor ancak  Fuerteventura Adası'nın İkinci Dünya Savaşı zamanında Alman askeri üssü olarak kullandığı belirtiliyor. 

Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao'nun oturduğu 'The Eternals' 'Thena' rolünde Angelina Jolie, 'Ajak' rolünde Salma Hayek, 'Sersi' rolünde Gemma Chan, 'Dane Whitman/Black Knight' rolünde Kit Harington, 'Ikaris' rolünde Richard Madden, Kingo rolünde de Kumail Nanjiani yer alıyor. 

Film, tarihi ve medeniyetleri şekillendiren ölümsüz bir varlık yarışına odaklanıyor.

Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
Burcu Esmersoy'dan o ilişki hakkında ilk yorum
Sıla ve Hazer Amani ilk kez el ele
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine büyük şok! 8 yıl hapsi isteniyor
Kenan kütüphanede
<p>Beylikdüzü’nde bir halk otobüsünün lastiği patlayınca yolcularını indiren şoför ile parasını alıp

Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında İlginç Para Kavgası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

İstanbul'da depremlerle battı! Vordonisi adası havadan fotoğraflandı