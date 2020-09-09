Setlerde önlem tamam, risk dışarıda

‘Aşk 102’ dizisinin oyuncularında Kovid-19 testi pozitif çıkınca setlerde tedirginlik arttı. Sektörde başarılı işlere imza atan yapımcılar Ömer Özgüner, Faruk Turgut ve Şükrü Avşar ile setlerdeki önlemleri konuştuk. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyduklarını söyleyen isimler ortak bir görüşte buluştu. Yapımcılar, set önlemler aldıklarını ancak insanların çalışmanın dışında da bir hayatı olduğunu söyledi.

FARUK TURGUT - GOLD FİLM (BAY YANLIŞ)



TÜM MEKÂNLAR TEMİZLENİYOR

“Biz çekimlerde kullanacağımız mekânları sürekli dezenfekte ediyoruz. Set bittiğinde de aynı işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda sette hemşiremiz var. Her gelen arkadaşımızın ateşi ölçülüp, raporlanıyor. Doktorumuza gönderiyoruz. Setlerde insan sirkülasyonu fazla çünkü çok fazla mekânlar var. Türkiye’nin şuan ki genel durumuna bakacak olursa setlerin durumu iyi.”

ŞÜKRÜ AVŞAR – AVŞAR FİLM



TEDBİRLİ OLALIM ÇAĞRISI



“Önlemleri alıyoruz ama yeterli oluyor mu bilmiyorum. Çünkü herkesin bir özel hayatı var. Ardından sete geliyor. Sette bir kişi de çıkarsa herkes etkilenir. Ortamda en az 100 kişi var. Bu yüzden herkesi güvende tutmak zor… Bütün arkadaşlarımızı tedbirli olmaya çağırıyorum.”

ÖMER ÖZGÜNER – OJO PICTURES (YENİ HAYAT, HEKİMOĞLU)



ÇEKİMLERE DÖRT GÜN ARA VERDİK

“Virüsle bütün Türkiye’de olduğu gibi setlerde de aynı riski taşıyor. Biz dezenfektan, sosyal mesafe konusunda setlerde önlemlerimizi alıyoruz ancak insanların set dışında da bir hayatı var. Buralardan da bazı bulaşıcılar olabiliyor. Kovid yaşamın bütün alanlarında olduğu gibi setlerde de var… ‘Yeni Hayat’ dizisindeki oyuncumuz İpek Filiz Yazıcı’nın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sete 4 gün ara verdik. Bütün testler yapıldıktan sonra ve negatif test olunca setlere başlayacağız.