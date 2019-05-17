Servet sahibi 'somurtkan kedi' hayata veda etti

Tardar Sauce adlı kedinin sahibi Tabatha Bundesen, "O bizim bebeğimizdi ve ailemizin bir parçasıydı. Ama daha da önemlisi dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi en zor zamanlarında dahi güldürmeyi başardı" mesajını paylaştı. Bundesen, yedi yaşında hayatını kaybeden kedisinin idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığını, veterinerlerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR OLARAK HESAPLANIYORDU

2012 yılında Tardar Sauce'un sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan, kedinin fotoğrafını Reddit sosyal medya sitesinde paylaşmış ve ardından kedinin şöhreti büyük bir hızla yayılmaya başlamıştı. Tardar Sauce'un fotoğraflarıyla kahve fincanları, kıyafetler ve posterler satışa çıkmıştı. "Somurtkan Kedi" kitapları da ABD'de en çok satanlar listesine girmişti. Kedinin değerinin toplamda 1 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyordu.

(BBC)