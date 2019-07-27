Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!

Sertab Erener dün akşamki Ayvalık konserinde sahne zemininde bukunan halıya takıldı ve yere düştü. Erener o anları şu sözlerle paylaştı: "30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim."

Sanatçı yetkililere de sitem etti.