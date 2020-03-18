Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4254
  • 7,1007
  • 314.819
  • 86777.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Serra Yılmaz'a bir tepki de Mustafa Sandal'dan: Sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın

Serra Yılmaz'a bir tepki de Mustafa Sandal'dan: Sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın

Serra Yılmaz'a bir tepki de Mustafa Sandal'dan: Sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın

Türk olmaktan utanıp İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz'ın korona virüsü nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti.

Yılmaz’ın bu isteği Mustafa Sandal’ın tepki göstermesine neden oldu. Sandal, “Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş” mesajını yazdı. Sandal’ın mesajına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 


Koronavirüs Aşısı İçin İlk Test Yapıldı

Koronavirüs Aşısı İçin İlk Test Yapıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyayı umutlandıran gelişme! Corona virüs aşısı test edilmeye başlandı

İstanbul meydanları ve sokaklarında koronavirüs sessizliği