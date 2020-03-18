Serra Yılmaz'a bir tepki de Mustafa Sandal'dan: Sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın

Yılmaz’ın bu isteği Mustafa Sandal’ın tepki göstermesine neden oldu. Sandal, “Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş” mesajını yazdı. Sandal’ın mesajına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.