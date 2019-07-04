Serra Tokdemir, çocukluk arkadaşıyla sevgili oldu!
Ünlü oyuncu Serra Tokdemir Instagram profil fotoğrafına sevgilisi ile beraber oldukları bir fotoğrafı koydu. Kerim Taşçının “Her gün seninle güzel” notuna “Ve seninle” diye karşılık veren Tokdemir, bu fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaştı.
Oyuncu, şarkıcı, söz yazarı Sera Tokdemir’in armatör Kerim Taşçı ile arkadaşlığı aşka dönüştü. Çift birlikte fotoğraflarını Instagram’da profil fotoğrafı yaparak ilişkilerini ilan etti. Kerim Taşçı fotoğrafını “Her gün seninle güzel” notuyla paylaşırken, Sera Tokdemir de “Ve seninle” diye karşılık verdi.