Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural ve Pelin Karahan bakın hangi projeyle ekranlara geri dönüyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Kıbrıs Ada Kışı dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu Kıbrıs Ada Kışı dizisinin başrollerini paylaşacak. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Karahan yeni projesiyle hayranlarını sevindirdi. Serkan Çayoğlu ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde istediği başarıyı elde edememiş ve dizi 9. bölümde final yapmak zorunda kalmıştı.



TMC film tarafından çekilecek Kıbrıs Ada Kışı dizisinin senaryosunu Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda Başar Başaran oturuyor. Toplamda 26 bölümden oluşacak dizi yaz, kış ve bahar aylarında geçecek. Dizinin her bölümü 60 dakika olacak. Kıbrıs Ada Kışı dizisinin çekimlerinin ocak ayında başlaması planlanıyor.